На территории Омской лодочной станции обнаружили сожженную заживо собаку

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На лодочной станции «Дельфин», расположенной на Левом берегу недалеко от моста 60-летия ВЛКСМ систематически убивают собак.

Таким чудовищным образом развлекаются, по мнению одной из участниц паблика «ЧП Омск», пьяные охранники станции. Так были отравлены или застрелены несколько породистых собак, находящихся в вольерах и охраняющих частные лодки омичей, и неизвестное число бездомных собак.

Весной заживо сожгли беременную собаку в ошейнике, обитавшую на станции. Зоозащитники и неравнодушные жители Омска намерены остановить зверства, придать максимальной огласке беспредел так называемых охранников.