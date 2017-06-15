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НовостиПроисшествия в Омске

На территории Омской лодочной станции обнаружили сожженную заживо собаку

На территории Омской лодочной станции обнаружили сожженную заживо собаку
Источник картинки
На лодочной станции «Дельфин», расположенной на Левом берегу недалеко от моста 60-летия ВЛКСМ систематически убивают собак.
15.06.2017 00:26
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Таким чудовищным образом развлекаются, по мнению одной из участниц паблика «ЧП Омск», пьяные охранники станции. Так были отравлены или застрелены несколько породистых собак, находящихся в вольерах и охраняющих частные лодки омичей, и неизвестное число бездомных собак.

Весной заживо сожгли беременную собаку в ошейнике, обитавшую на станции. Зоозащитники и неравнодушные жители Омска намерены остановить зверства, придать максимальной огласке беспредел так называемых охранников.

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