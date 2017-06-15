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На территории Омской лодочной станции обнаружили сожженную заживо собаку
Таким чудовищным образом развлекаются, по мнению одной из участниц паблика «ЧП Омск», пьяные охранники станции. Так были отравлены или застрелены несколько породистых собак, находящихся в вольерах и охраняющих частные лодки омичей, и неизвестное число бездомных собак.
Весной заживо сожгли беременную собаку в ошейнике, обитавшую на станции. Зоозащитники и неравнодушные жители Омска намерены остановить зверства, придать максимальной огласке беспредел так называемых охранников.
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