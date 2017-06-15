Облитый зеленкой омич отказался от своих претензий к таксисту

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3

14 июня, в Куйбышевском районном суде прошло очередное заседание по делу о похищении 22-летним таксистом Игорем Хорошевским 25-летнего Максима Птицына. Водитель, после того, как плату за проезд (650 рублей + 300 рублей за простой) не получил, решил проучить неплательщика. Пострадавший объявил, что не имеет претензий к таксисту и на его месте поступил бы точно так же, он с трудом вспоминал все обстоятельства происшествия т.к. неделю до этого находился в запое.

Хорошевский частично признает свою вину и жалеет о произошедшем. Действия неплательщика подпадают под ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Объявлен перерыв в заседании до завтра, 15 июня.