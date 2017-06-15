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Авангардный арт-объект появится у Тарских ворот в Омске
Напротив Тарских ворот у здания бывшего клуба спортобщества «Динамо» им П.М. Заковского по ул. Ленина, 2 «а», которое построено в начале 30-х годов прошлого века, но не признано пока памятником архитектуры конструктивизма, будет собрана декоративная конструкция в духе русского авангарда. Кроме эстетических задач арт-объект имеет горизонтальные плоскости–лавочки.
Автором проекта является московский архитектор Алексей Комов, член правления Союза архитекторов России, приглашенный для участия в форуме «Омская арт-резиденция: город и люди».
Презентация проекта состоится в четверг, 15 июня в Доме культуры МЕГА (б-р Архитекторов, д. 35) с 14:00 до 15:00 часов. А в 18:00 часов его установят.
Фото: Правительство Омской области
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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