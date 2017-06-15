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В Омской «Птичьей гавани» открылась летняя школа и зоопарк
На территории заповедника любой желающий сможет посмотреть на его обитателей, таких как курчавые куры, шелковые китайские куры, кролики, павлины, индюки, фазаны и утки. Также их можно покормить. Парк охотно принимает пожертвования виде провианта для животных: комбикорм, зерно или овощи.
График работы мини-зоопарка:
Понедельник: выходной
Вторник: санитарный день
Среда, четверг: с 10:00 час до 18:00
Пятница, суббота: с 11:00 час до 20:00
Воскресенье: с 11:00 час до 19:00
Также в «Птичьей гавани» открылась Летняя школа, где каждый сможет получить навыки полевой научно-исследовательской практики и работы с научной литературой. Специально для этого проекта разработано несколько образовательных программ, основной целью которых является приобщение любознательных детей к исследовательской деятельности в области экологии.
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