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НовостиПроисшествия в Омске

Ремонт самолетов без лицензии квалифицируется, как скрытое авиапроисшествие

Ремонт самолетов без лицензии квалифицируется, как скрытое авиапроисшествие
Источник картинки
Бизнесменов, ремонтировавших самолеты без соответствующих разрешений и лицензий, задержали в Омской области.
14.06.2017 21:50
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Они покупали запчасти и разобранные авиасуда за границей, а собирали их уже в России. Независимый эксперт, Вадим Лукашевич, говорит, что если самолет не прошел испытания и сертификацию, кроме того ремонтируется с помощью дешевых или бывших в употреблении деталей, то летать на нём опасно. Это должно квалифицироваться, как скрытое авиапроисшествие.

Деятельность подпольной мастерской была выявлена еще в 2014 году, так сообщили в МВД по Омской области. При обыске в ангарах обнаружены 6 маломерных воздушных судов на стадии ремонта, а также детали и комплектующие. Бизнесмены осуждены по статье 171 УК РФ о незаконной предпринимательской деятельности. Их контора за несколько лет работы принесла более 2 миллионов рублей хозяевам.

Автор: Екатерина Анисенко
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