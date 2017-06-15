Ремонт самолетов без лицензии квалифицируется, как скрытое авиапроисшествие

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Они покупали запчасти и разобранные авиасуда за границей, а собирали их уже в России. Независимый эксперт, Вадим Лукашевич, говорит, что если самолет не прошел испытания и сертификацию, кроме того ремонтируется с помощью дешевых или бывших в употреблении деталей, то летать на нём опасно. Это должно квалифицироваться, как скрытое авиапроисшествие.

Деятельность подпольной мастерской была выявлена еще в 2014 году, так сообщили в МВД по Омской области. При обыске в ангарах обнаружены 6 маломерных воздушных судов на стадии ремонта, а также детали и комплектующие. Бизнесмены осуждены по статье 171 УК РФ о незаконной предпринимательской деятельности. Их контора за несколько лет работы принесла более 2 миллионов рублей хозяевам.