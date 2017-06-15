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В Омске водитель «УАЗа» не заметил легковушку и спровоцировал ДТП
Автомобиль «УАЗ-Патриот» был припаркован на газоне, а когда водитель задним ходом попытался выехать на дорогу, он врезался в левую переднюю часть едущего «Ланоса».
Ехала с работы домой, а горе водитель нас не заметил. Он был припаркован на газоне и сдавал назад . Сказал, что у вас низенькая машина и ее не видно.
— пишет омичка в комментариях под своими фотографиями.
На виновнике аварии, автомобиле «УАЗ-Патриот», нет царапин и вмятин, а вот иномарка получила небольшие увечья. Пользователи шутят, что, возможно, хозяйке транспортного средства стоит приобрести чуть более заметную в машину, либо ездить на автобусе, если не хватает реакции, чтобы избежать ДТП.
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