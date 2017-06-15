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НовостиБизнес в Омске

В отношении Станислава Мацелевича возбуждено еще одно уголовное дело

В отношении Станислава Мацелевича возбуждено еще одно уголовное дело
Сегодня, 14 июня, экс-главу первой строительной гильдии должны были выпустить на свободу под подписку о невыезде.
14.06.2017 21:16
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Несмотря на то, что Омский Областной суд отказал следствию в продлении срока содержания за решёткой банкира, потому что Мацелевич уже 2 года находится под стражей, вчера его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Правоохранители хотели еще на 2 месяца продлить заключение обвиняемого, поскольку, по их мнению, он может сбежать Израиль.

Предварительное следствие считает, что Мацелевич и его предполагаемые подельники похитили деньги страховой компании СТИНКО, выводя их через другие компании. Сумма ущерба от преступления превышает миллиард рублей. Обвиняемый отрицает свою причастность к делу.

На данный момент известно, что суд удовлетворил обвинение СУ УМВД и оставляет Мацелевича в СИЗО до 13 августа.

Автор: Екатерина Анисенко
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