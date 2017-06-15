Омск стал самым вежливым городом по версии Uber

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Компания составила рейтинг пользователей на основе оценок, которые ставят водители пассажирам по завершению поездки. Омичи оказались самым воспитанными. На втором месте город Уфа, а на третьем - суровый Челябинск. Четвертое и пятое место взяли Красноярск и Пермь.

В целях улучшения коммуникации между водителем и пассажиром компания Uber провела опрос в социальных сетях. По результатам был составлен «Кодекс вежливости пассажира»: компания рекомендует избегать повелительного тона при общении с водителем, следить за детьми в машине, садиться на заднее сидение по диагонали от водителя и прочее.