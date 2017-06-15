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НовостиОбщество в Омске

Омск стал самым вежливым городом по версии Uber

Омск стал самым вежливым городом по версии Uber
Источник картинки
Омские пассажиры такси названы самыми вежливыми по версии сервиса Uber.
14.06.2017 20:37
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Компания составила рейтинг пользователей на основе оценок, которые ставят водители пассажирам по завершению поездки. Омичи оказались самым воспитанными. На втором месте город Уфа, а на третьем - суровый Челябинск. Четвертое и пятое место взяли Красноярск и Пермь.

В целях улучшения коммуникации между водителем и пассажиром компания Uber провела опрос в социальных сетях. По результатам был составлен «Кодекс вежливости пассажира»: компания рекомендует избегать повелительного тона при общении с водителем, следить за детьми в машине, садиться на заднее сидение по диагонали от водителя и прочее.

 

Автор: Екатерина Анисенко
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