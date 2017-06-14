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Виктор Назаров выступит с отчетом за 2016 год
Уже известны основные темы доклада в Законодательном собрании. Речь пойдет об основных направлениях работы кабинета министров в подотчетный период и осветит задачи на текущий год. Кроме этого, глава региона расскажет о мерах и решениях, принятых в сложных условиях макроэкономики и жестокой экономии бюджета для поддержки экономики региона, сохранения социальной стабильности и повышения эффективности расходов.
После выступления губернатора состоится «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мэр Омска, Вячеслав Двораковский, также предоставит отчет за прошлый год в конце июня, на следующем заседании горсовета.
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Можно эту трудовую летопись продолжать бесконечно и гордиться объектами, формирующими облик города, тем более в канун 300-летнего юбилея, начиная от деревянного зодчества, акцентируя внимание на рекордах строительства в советский период и заканчивая современными инфраструктурными проектами, но главное созидателей с их профессиональным праздником!
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