В Омской области увеличился прожиточный минимум

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Министр труда и соцразвития Омской области, Владимир Куприянов, в своем докладе назвал цифру 8712 рублей. Это на 270 рублей больше, чем в последнем квартале 2016 года.

В январе-марте величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 8712 рублей. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года величина прожиточного минимума возросла на 270 рублей. В указанный период произошел рост на помидоры, огурцы, репчатый лук, картофель, сливочное масло, яблоки и некоторые другие товары. В итоге, стоимость набора продуктов питания увеличилась в среднем на 107 рублей. Вслед за этим увеличилась стоимость непродовольственных товаров и услуг.

— сказал Куприянов в своем выступлении.

Куприянов объяснил такой рост повышением цен на основные продукты из потребительской корзины, такие, как огурцы, помидоры, яблоки, лук, сливочное масло и другие. Теперь омичам приходится платить на 107 рублей больше за продовольствие. Остальные товары выросли в среднем на 60 рублей, обязательные платежи поднялись на 19 рублей, а цены на услуги стали выше на 84 рубля.