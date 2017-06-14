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Мужчине потребовалась медицинская помощь. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 10 человек.

На пешеходном переходе в Омске мужчина попал под колеса маршрутки

Сегодня, 14 июня, около полудня на улице Донецкой в Центральном округе Омска произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 60-летний водитель пассажирского микроавтобуса «ГАЗель Некст», следовавшего по маршрут № 350 «пос. Степной – Маяк 2», сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пожилого омича. В салоне автобуса в момент ДТП находилось 10 человек.

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, 62-летний пешеход обратился за медицинской помощью. Пассажирам маршрутки помощь не потребовалась.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.