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НовостиПроисшествия в Омске

На пешеходном переходе в Омске мужчина попал под колеса маршрутки

На пешеходном переходе в Омске мужчина попал под колеса маршрутки
Мужчине потребовалась медицинская помощь. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 10 человек.
14.06.2017 17:13
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Сегодня, 14 июня, около полудня на улице Донецкой в Центральном округе Омска произошло дорожно-транспортное происшествие.  

По предварительной информации, 60-летний водитель пассажирского микроавтобуса «ГАЗель Некст», следовавшего по маршрут № 350 «пос. Степной – Маяк 2»,  сбил на нерегулируемом пешеходном переходе пожилого омича. В салоне автобуса в момент ДТП находилось 10 человек. 

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, 62-летний пешеход обратился за медицинской помощью. Пассажирам маршрутки помощь не потребовалась. 

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Автор: Алина Савельева
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