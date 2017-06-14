Новости → Общество в Омске
В Омске с 15 июня в поселок Юбилейный пустят троллейбусы
Как ранее писал Омскпресс, в конце мая в Омске прошел пробный заезд троллейбусов по маршруту №8. Запуска маршрута перенесли на июнь в связи с ремонтом проезжей части.
Как и планировалось, в четверг, 15 июня, два троллейбуса выйдут на маршрут по укороченной схеме от конечного пункта «ДК им. Малунцева» по проспекту Мира до поселка Юбилейный.
Плановым интервалом движения - 30 минут.
Читайте также:
На Омскую область снова надвигается шторм с градом
Ухудшение погоды прогнозируют на завтра, 15 июня.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Новости компаний
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня