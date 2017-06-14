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НовостиОбщество в Омске

В Омске с 15 июня в поселок Юбилейный пустят троллейбусы

В Омске с 15 июня в поселок Юбилейный пустят троллейбусы
Плановый интервал движения троллейбуса №8 по укороченной схеме: пос. Юбилейный - просп. Мира - ДК им. Малунцева - 30 минут.
14.06.2017 16:42
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Как ранее писал Омскпресс, в конце мая в Омске прошел пробный заезд троллейбусов по маршруту №8. Запуска маршрута перенесли на июнь в связи с ремонтом проезжей части.

Как и планировалось, в четверг, 15 июня, два троллейбуса выйдут на маршрут по укороченной схеме от конечного пункта «ДК им. Малунцева» по проспекту Мира до поселка Юбилейный.

Плановым интервалом движения - 30 минут.

Автор: Алина Савельева
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