Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.814.0 Safari/535.1

На Омскую область снова надвигается шторм с градом

Омские синоптики вновь прогнозируют в регионе шторм с градом и ливнями. Ухудшение погоды ожидается завтра, 17 июня. В городе и области может пройти гроза, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, сообщается на сайте ведомства.

Непогода может стать причиной пожаров, автоаварий и травматизма. Спасатели рекомендуют омичам быть осторожнее и следить за изменением погодных условий.

Власти о грядущем шторме уже проинформированы.

Напомним, 9 июня, в пятницу, в Омской области прошел мощный шторм с сильными дождями и крупным градом. В городе затопило многие улицы, общественный транспорт и магазины.