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На Омскую область снова надвигается шторм с градом
Омские синоптики вновь прогнозируют в регионе шторм с градом и ливнями. Ухудшение погоды ожидается завтра, 17 июня. В городе и области может пройти гроза, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, сообщается на сайте ведомства.
Непогода может стать причиной пожаров, автоаварий и травматизма. Спасатели рекомендуют омичам быть осторожнее и следить за изменением погодных условий.
Власти о грядущем шторме уже проинформированы.
Напомним, 9 июня, в пятницу, в Омской области прошел мощный шторм с сильными дождями и крупным градом. В городе затопило многие улицы, общественный транспорт и магазины.
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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