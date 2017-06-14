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НовостиОбщество в Омске

На Омскую область снова надвигается шторм с градом

На Омскую область снова надвигается шторм с градом
Ухудшение погоды прогнозируют на завтра, 15 июня.
14.06.2017 15:56
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Омские синоптики вновь прогнозируют в регионе шторм с градом и ливнями. Ухудшение погоды ожидается завтра, 17 июня. В городе и области может пройти гроза, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.  Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности, сообщается на сайте ведомства.

Непогода может стать причиной пожаров, автоаварий и травматизма. Спасатели рекомендуют омичам быть осторожнее и следить за изменением погодных условий.

Власти о грядущем шторме уже проинформированы.

Напомним, 9 июня, в пятницу, в Омской области прошел мощный шторм с сильными дождями и крупным градом. В городе затопило многие улицы, общественный транспорт и магазины.

Автор: Анна Гапошина
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