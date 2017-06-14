Из-за прокладки теплотрассы на Нефтезаводской транспорт пустят в объезд

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 OPR/45.0.2552.888

Новая схема движения для всех видов транспорта будет действовать чуть более двух суток, с 16 по 19 июня.

На улице Нефтезаводской в Советском округе планируется прокладка теплотрассы открытым способом. В связи и с этим, в период с 20:00 часов 16 июня до 05:00 часов 19 июня 2017 года движение всех видов транспорта по улице Нефтезаводской на участке от улицы 22 Апреля до улицы 50 лет Профсоюзов будет закрыто в обоих направлениях.

Движение общественного транспорта будет осуществляться по измененным схемам:

- троллейбусы маршрутов № 2, 4, 67 в городке Нефтяников пойдут по проспекту Мира с разворотом в районе ул. Нефтезаводской;

- автобусы маршрутов № 29, 33, 69, 96, 116, 302, 323, 329, 335, 344, 381, 387, 415, 421 пойдут по улицам Мамина-Сибиряка и Магистральной. При движении в направлении проспекта Мира автобусы маршрутов № 69, 323, 335, 421 с улицы 22 Апреля будут направлены по улицам Мамина-Сибиряка, Магистральной, Нефтезаводской; автобусы маршрутов № 29, 33, 96, 116, 302, 329, 344, 381, 387, 415 с улицы Нефтезаводской будут направлены по улицам 22 Апреля, Мамина-Сибиряка, Магистральной, Нефтезаводской, далее - по утвержденным схемам.

Омичей просят быть внимательными и строить свой маршрут заранее.