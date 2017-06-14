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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске начался суд над «черными риэлторами»

В Омске начался суд над «черными риэлторами»
В результате предполагаемых мошеннических действий с недвижимостью ОПГ похитила у омичей и банковсков имущество и около 8,9 миллионов рублей. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
14.06.2017 15:20
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В минувшую среду, 13 июня, Советский районный суд города Омска провел первое заседание по громкому делу «чёрных риэлторов».

По версии следствия, заместитель руководителя агентства недвижимости «Ареал Риэлт» Гульбаршин Байтасова в мае 2013 года создала организованную преступную группу с целью хищения жилых помещений, а также денежных средств банков под видом ипотечных займов. Для этого участники группы подыскивали граждан с асоциальным образом жизни, злоупотребляющих спиртными напитками.

Как уточнили в прокуратуре Омской области, по одной из преступных схем они предоставляли в банк для принятия решения договор купли-продажи с завышенной ценой объекта.

После перечисления ипотечного кредита часть денежных средств (в размере фактической стоимости) уплачивали продавцу, а остальные деньги забирали себе,

- пояснили в ведомстве.

В течение двух лет, с мая 2013 года по март 2015 года, группа похитила около 8,9 миллионов рублей.

В отношении руководителей омского агентства недвижимости «Ареал Риэлт» (ООО «Ареал») Гульбаршин Байтасовой, ее супруга Дмитрия Малаштанова, а также сотрудников-риэлторов Игоря Шапаренко, Ольги Пальнау, Юлиия Чепенко и Олеси Шубиной было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой).

Свою вину в совершении преступлений никто не признал и мер по погашению причиненного ущерба не принял.

В ходе первого судебного заседания, в связи с неверно определенной подсудностью сторона защиты вынесла ходатайство о переносе рассмотрения дела в Куйбышевский районный суд. Через неделю, 22 июня, на следующем заседании будет озвучено решение суда.

Дело находится в производстве судьи Абулхаирова Р.С.

На принадлежащее обвиняемым имущество на общую сумму около 2 миллионов рублей наложен арест.

Стоит отметить, что интересы предполагаемого лидера ОПГ «чёрных риэлторов» Гульбаршин Байтасовой представляет известный омский адвокат Михаил Тимохин.

Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Автор: Алина Савельева
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