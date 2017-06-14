Новости → Общество в Омске
Прощание с Анатолием Бардиным пройдет в понедельник в фойе «Арены-Омск»
Как ранее сообщал Омскпресс, 2 июня 2017 года из жизни ушел генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Анатолий Бардин. Ему было 62 года.
По информации официального сайта «Авангарда», прощание с Анатолием Бардиным пройдет 19 июня в фойе «Арены-Омск» с 12:00 до 13:00 часов. Его прах будет захоронен на Северо-Восточном кладбище в городе Омске.
Анатолий Бардин отдал «омским ястребам» 15 лет. Благодаря ему за нашу команду играли такие спортсмены как Яромир Ягр, Томаш Власака, Мартин Прохазки и Павел Патера.
Должность генменеджера «Авангарда» Бардин занимал с 1997 по 2011 год, а затем вернулся в 2015 году, чтобы посвятить себя работе с юными хоккеистами.
Читайте также:
Несколько омских дорог отремонтируют раньше установленного срока
За прошлые сутки дорожники уложили новый асфальт на площади порядка 36 тысяч квадратных метров.Читать далее →
Свежие новости Омска
В новости
Новости рубрики
С 20 июня в Омске перекроют улицу Ленина
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Новости компаний
// Скимминг:
Все упоминания (19)
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня