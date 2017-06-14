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Прощание с Анатолием Бардиным пройдет в понедельник в фойе «Арены-Омск»

Как ранее сообщал Омскпресс, 2 июня 2017 года из жизни ушел генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Анатолий Бардин. Ему было 62 года.

По информации официального сайта «Авангарда», прощание с Анатолием Бардиным пройдет 19 июня в фойе «Арены-Омск» с 12:00 до 13:00 часов. Его прах будет захоронен на Северо-Восточном кладбище в городе Омске.

Анатолий Бардин отдал «омским ястребам» 15 лет. Благодаря ему за нашу команду играли такие спортсмены как Яромир Ягр, Томаш Власака, Мартин Прохазки и Павел Патера.

Должность генменеджера «Авангарда» Бардин занимал с 1997 по 2011 год, а затем вернулся в 2015 году, чтобы посвятить себя работе с юными хоккеистами.