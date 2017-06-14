Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
14
июня
ср
Вечер +26
Ночь +22
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD56.90 57.15
EUR63.80 64.14
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

НовостиПроисшествия в Омске

Омич избил и поджег пьяного мужчину, спавшего в подъезде

Омич избил и поджег пьяного мужчину, спавшего в подъезде
За покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, был задержан 41-летний житель Омска. Уголовное дело направлено в суд.
14.06.2017 14:48
Поделиться:

Как ранее писал Омскпресс, в начале января 2017 года омскую городскую больницу был доставлен 27-летний житель Усть-Ишимского района с ожогами тела.

По подозрению в преступлении задержали 41-летнего Сергея П., в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Следствие установило, что сельчанин приехал в Омск на новогодние праздники и вечером 8 января со своим знакомым распивал спиртные напитки в подъезде дома по улице Труда. Пострадавший заснул в подъезде, но был разбужен жителем данного подъезда. Разгорелся конфликт, в ходе которого подозреваемый избил пьяного мужчину, а затем, прежде чем уйти в магазин за спиртным, взял в своей квартире жидкость для розжига, облил избитого и поджег. На запах дыма выбежали соседи, которые потушили огонь и вызвали скорую помощь.

Собранная следователем доказательственная база позволила направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемому может грозить серьезный срок.

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 124
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омска, СУ СК, поджог, улица Труда, ленинский округ, 105 УК, покушение на убийство
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Букет от 300 р. Доставка круглосуточно бесплатно*. Оплата на сайте
БУКЕТИК, сеть салонов цветов
70 лет Октября, 10Б
ООО «Цветочный», Омск, ОГРН 11555433009269. *Подробности по т. 50-50-94, на www.buketik55.ru.
Цветы со склада. Роза от 30 рублей! Доставка
Флорида, цветочная мастерская
Арктическая, 23
ИП Худолеев А. Н.; ОГРНИП 312554334500222.
Текущие акции*
Бизнес-Флора, оптово-розничный магазин
70 лет Октября, 13/3
ИП Багаутдинов Т. Ф., ОГРНИП 309554302700251. *1–31.03.17. Подробности по т. 900-320.
Голландская роза 60 см от 30 р. Свежие цветы. Букеты невесты. Доставка
ФЛОРИСТ, оптово-розничный магазин цветов и подарков
Лермонтова, 20
ИП Соколова С. Н.; ОГРНИП 304550728000048.

Новости рубрики

Омские следователи проверят свалки на наличие токсичных отходов

Омские следователи проверят свалки на наличие токсичных отходов

325 просмотров, комментировать
В Омске электромонтажник зверски избил мать до смерти

В Омске электромонтажник зверски избил мать до смерти

656 просмотров, комментировать
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

3843 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Знакомство с автором: Татьяна Синяк

...женщина развернула лист и увидела рисунок: желтая планета, на которой растут одуванчики и резвятся мальчики и девочки с раскосыми глазами и пухлыми личиками. И надпись сверху: «падарок инапланитянину».

443 просмотров
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

2311 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1372 просмотров, комментировать 15

В конце пути

481 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

443 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС включила IVI

МТС включила IVI

// МТС
Прогноз решения Банка России: ЦБ учтет риски неурожая

Прогноз решения Банка России: ЦБ учтет риски неурожая

// Банк ВТБ (ПАО)
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» открыл двери лаборатории для студентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Калганов Валерий Иванович
Калганов Валерий Иванович

// Полицейскому Калганову и судье Отт запретили въезд в Европу

Все упоминания (20)

Тиль Анатолий Генрихович
Тиль Анатолий Генрихович

// Омский чиновник причинил ущерб городскому бюджету на 18 миллионов рублей

Все упоминания (135)

Оверина Ирина Анатольевна
Оверина Ирина Анатольевна

// Виктор Гаак назначен на должность председателя общественного совета РЭК

Все упоминания (25)

Зеленый остров
Зеленый остров

// Волонтеры «ДоброСпас-Омск» отметят Международный день пропавших детей

Все упоминания (221)

Омская крепость
Омская крепость

// Салют в честь 9 мая прогремел над Омском

Все упоминания (546)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

УФАС, Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области
УФАС, Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области

// За нарушение закона о рекламе омской турфирме придется выплатить штраф

Все упоминания (1)

ВТБ 24, ЗАО
ВТБ 24, ЗАО

// Акционеры ВТБ избрали новый состав Консультационного совета банка

Все упоминания (18)

МДМ-Банк
МДМ-Банк

// Скимминг:

Все упоминания (19)

Популярно
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

3843 просмотров, комментировать
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

3068 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

2181 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик