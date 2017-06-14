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Омич избил и поджег пьяного мужчину, спавшего в подъезде
Как ранее писал Омскпресс, в начале января 2017 года омскую городскую больницу был доставлен 27-летний житель Усть-Ишимского района с ожогами тела.
По подозрению в преступлении задержали 41-летнего Сергея П., в отношении которого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).
Следствие установило, что сельчанин приехал в Омск на новогодние праздники и вечером 8 января со своим знакомым распивал спиртные напитки в подъезде дома по улице Труда. Пострадавший заснул в подъезде, но был разбужен жителем данного подъезда. Разгорелся конфликт, в ходе которого подозреваемый избил пьяного мужчину, а затем, прежде чем уйти в магазин за спиртным, взял в своей квартире жидкость для розжига, облил избитого и поджег. На запах дыма выбежали соседи, которые потушили огонь и вызвали скорую помощь.
Собранная следователем доказательственная база позволила направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Подозреваемому может грозить серьезный срок.
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