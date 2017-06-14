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НовостиОбщество в Омске

В Омске на базе контакт-центра «Почта Банк» создадут более 300 рабочих мест

В Омске на базе контакт-центра «Почта Банк» создадут более 300 рабочих мест
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Торжественное открытие контактного центра прошло сегодня, 14 июня.
14.06.2017 14:15
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Сегодня, 14 июня, Глава Омской области Виктор Назаров торжественно открыл в центре Омска федеральный контакт-центр «Почта Банк».

С марта банк набирает и обучает новоиспеченных сотрудников. На новой площадке до конца текущего года планируется создать более 300 рабочих мест с перспективой дальнейшего расширения штата.

Открытие федерального контакт-центра позволит клиентам банка в сибирском и дальневосточном округах в любое время дня и ночи дозваниваться до специалистов банка и оперативно решать возникающие проблемные вопросы,

- отметили в областном Правительстве.

Ранее в ходе Петербургского экономического форума Виктор Назаров и председатель правления ПАО «Почта Банк» Дмитрий Руденко подписали соглашение о сотрудничестве, а уже сегодня они вместе перерезали красную ленту на крыльце филиала контакт-центра финансовой организации.

Предмет нашей совместной работы и наша общая задача – обеспечить каждому жителю доступность банковских ресурсов, весь спектр услуг, предоставив возможность произвести оплату, открыть счёт, оформить депозит или получить кредит,

- подчеркнул Губернатор Омской области в ходе церемонии открытия.

По словам председателя правления ПАО «Почта Банк» Дмитрия Руденко, региональная власть оказала проекту мощную поддержку, без которой его реализация была бы невозможна.

В настоящее время «Почта банк» работает в каждом третьем почтовом отделении по всей стране.

Фото: Омская Губерния.

Автор: Анна Гапошина
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