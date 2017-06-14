Омский Горсовет одобрил «Повременной» проездной с пересадкой за 1 рубль

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.92 Safari/535.2

Сегодня, 14 июня, прошло заседание Омского Горсовета. Директор департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко представил народным избранникам проект введения повременного электронного проездного билета в общественном муниципальном транспорте.

Как ранее писал Омскпресс, новый вид электронного проездного билета «Повременный» был протестирован муниципальным предприятием «Пассажирсервис». Его введение в эксплуатацию было запланировано на июнь. По новому проездному омичи смогут всего за 1 рубль совершить пересадку в течение 30 минут. Стоит отметить, что при этом стоимость первой поездки обойдется в 21 рубль, а второй поездки – в 1 рубль.

Электронный проездной при балансе больше и равном 22 рублям будет действовать три года. В будущем, если потребуется, время действия пересадки может быть увеличено. В Департаменте надеются, что к проекту смогут подключиться и частные перевозчики.

Депутаты Горсовета одобрили новшество. Таким образом, электронный проездной билет «Повременной» начнет действовать с 15 июня.