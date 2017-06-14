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Омский Горсовет одобрил «Повременной» проездной с пересадкой за 1 рубль
Сегодня, 14 июня, прошло заседание Омского Горсовета. Директор департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко представил народным избранникам проект введения повременного электронного проездного билета в общественном муниципальном транспорте.
Как ранее писал Омскпресс, новый вид электронного проездного билета «Повременный» был протестирован муниципальным предприятием «Пассажирсервис». Его введение в эксплуатацию было запланировано на июнь. По новому проездному омичи смогут всего за 1 рубль совершить пересадку в течение 30 минут. Стоит отметить, что при этом стоимость первой поездки обойдется в 21 рубль, а второй поездки – в 1 рубль.
Электронный проездной при балансе больше и равном 22 рублям будет действовать три года. В будущем, если потребуется, время действия пересадки может быть увеличено. В Департаменте надеются, что к проекту смогут подключиться и частные перевозчики.
Депутаты Горсовета одобрили новшество. Таким образом, электронный проездной билет «Повременной» начнет действовать с 15 июня.
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