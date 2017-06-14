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НовостиКультура в Омске

Трио Даниила Крамера подарит омичам джазовое настроение

Трио Даниила Крамера подарит омичам джазовое настроение
В Парке «На Королева» Омская филармония организует джазовый оpen-air.
14.06.2017 17:45
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Совсем недавно Омская филармония во второй раз провела 11-часовой марафон симфонической музыки под названием «СимфоПарк». Теперь в том же парке «На Королева» готовится масштабный джазовый оpen-air «JazzПарк».

Пресс-служба Омской филармонии сообщает, что с 11:00 до 22:00 часов 1 июля омичей и гостей города ожидает насыщенная музыкальная и развлекательная программы.

С 12:00 часов начнется двухчасовой сет джазового mainstream от Трио Даниила Крамера, джазового трубача России Сергея Проня и вокалистки Армине Саркисян.

В 15:00 часов начнется концерт Духового оркестра Омской филармонии и певицы Анны Шинковой. Они исполнят известные джазовые стандарты, блюз и регтайм.

В 17:30 часов посетители смогут познакомиться с The Travelling Orchestra из Екатеринбурга, которые представят полномасштабное блюз-роковое действо с неординарным составом инструментов и качественным вокалом. Стоит отметить, что Сергей Пронь будет подыгрывать на трубе свердловской группе.

The Travelling Orchestra – это команда из 10 потрясающих ребят, играющая настоящий американский блюз, кантри-блюз и рок-н-рол. В их исполнении можно послушать песни таких авторов: Robert Johnson, Leadbelly, St. Louis Jimmy Oden, Willie Dixon и других

Кульминацией мероприятия на открытом воздухе в 20:30 часов станет концерт, на котором Даниил  Крамер (клавишные), Сергей Пронь (труба), Арминэ Саркисян (вокал) и Омский академический симфонический оркестр исполнят симфоджазовую программу.

Также для любителей джаза в парке будут работать интерактивные площадки, аттракционы, лекторий и фуд-корт. Более подробную информацию, включая цену и места продажи билетов, можно узнать в группе «JazzПарк 1 июля».

Автор: Мария Ильченко
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