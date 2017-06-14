В Омске потратят 16 миллионов на благоустройство 10-го микрорайона

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В Омске определили подрядчика, который займется благоустройством 10-го микрорайона в Кировском округе. Им стала компания «Панорама». Информация об этом появилась сегодня, 14 июня, на официальном сайте омской мэрии.

В срок до начала ноября 2017 года подрядная организация должна будет обустроить в микрорайоне комфортные зоны отдыха, пешеходные дорожки, велодорожки, а также провести работы по озеленению. Кроме того, компании предстоит установить в микрорайоне современную систему уличного освещения.

Благоустройство указанной территории обойдется омской казне почти в 16 миллионов рублей. При этом подрядчик обязан дать на работу трехлетнюю гарантию. В течение этого срока организация будет за свой счет устранять выявленные дефекты.