Омские справедливороссы будут просить у Путина вернуть прямые выборы мэра

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«Справедливая Россия» просит омичей поддержать их в этом предложении и коллективно обратиться к Президенту.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия», вспомнив о том, как после звонка омички к президенту России Владимиру Путину в Омске отремонтировали дороги, решили последовать ее примеру. Но, дело касается не дорог. Справедливороссы будут просить у Главы государства вернуть прямые выборы мэра Омска.

Что больше всего нужно нашему городу? Необходим человек, который сможет решить эти проблемы, умеющий держать свое слово, НАМ НУЖЕН ЧЕСТНЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ МЭР!

- сообщают партийцы.

Они предлагают омичам коллективно обратиться к Владимиру Путину со следующей просьбой:

Уважаемый Владимир Владимирович! Большинство омичей считают, что выборы мэра Омска должны быть прямыми. Местные власти лишили нас возможности проявить закрепленное в Конституции РФ избирательное право. Уважаемый Владимир Владимирович, посоветуйте, как быть в этой несправедливой ситуации.

Они уверены, что задав вопрос Президенту, омичи могут повлиять на будущее Омска.

Прямая линия с Главой государства пройдет в четверг, 15 июня 2017 года, в 15:00 часов по омскому времени.

Вопросы принимаются вплоть до окончания программы.

Омичи могут дозвониться до Единого центра обработки по номеру: 8–800–200–40–40. Звонок бесплатный.

Кроме того, вопросы можно отправить в виде SMS и MMS-сообщений на номер 0–40–40, но только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Свой вопрос нужно уместить в 70 знаков на русском языке.

Также вопросы можно отправить через сайт moskva-putinu.ru. Есть и официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, что в Омске в этом году выборы мэра проходят по-новому. Специальная конкурсная комиссия в октябре будет принимать заявки на участие в конкурсе на пост мэра Омска. Затем, в ноябре, члены комиссии после ряда процедур выберут не менее двух кандидатов, которых должен будет утвердить Горсовет. И только после этого, ближе к зиме, пройдут выборы мэра.