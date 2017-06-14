Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
14
июня
ср
Вечер +26
Ночь +22
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD56.90 57.15
EUR63.80 64.14
 ПокупкаПродажа

18+

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.92 Safari/535.2

НовостиПолитика в Омске

Омские справедливороссы будут просить у Путина вернуть прямые выборы мэра

Омские справедливороссы будут просить у Путина вернуть прямые выборы мэра
 «Справедливая Россия» просит омичей поддержать их в этом предложении и коллективно обратиться к Президенту.
14.06.2017 12:45
Поделиться:

Региональное отделение партии «Справедливая Россия», вспомнив о том, как после звонка омички к президенту России Владимиру Путину в Омске отремонтировали дороги, решили последовать ее примеру. Но, дело касается не дорог. Справедливороссы будут просить у Главы государства вернуть прямые выборы мэра Омска.

Что больше всего нужно нашему городу? Необходим человек, который сможет решить эти проблемы, умеющий держать свое слово, НАМ НУЖЕН ЧЕСТНЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ МЭР!

- сообщают партийцы.

Они предлагают омичам коллективно обратиться к Владимиру Путину со следующей просьбой: 

Уважаемый Владимир Владимирович! Большинство омичей считают, что выборы мэра Омска должны быть прямыми. Местные власти лишили нас возможности проявить закрепленное в Конституции РФ избирательное право. Уважаемый Владимир Владимирович, посоветуйте, как быть в этой несправедливой ситуации. 

Они уверены, что задав вопрос Президенту, омичи могут повлиять на будущее Омска. 

Прямая линия с Главой государства пройдет в четверг, 15 июня 2017 года, в 15:00 часов по омскому времени. 

Вопросы принимаются вплоть до окончания программы. 

Омичи могут дозвониться до Единого центра обработки по номеру: 8–800–200–40–40. Звонок бесплатный.

Кроме того, вопросы можно отправить в виде SMS и MMS-сообщений на номер 0–40–40, но только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Свой вопрос нужно уместить в 70 знаков на русском языке.

Также вопросы можно отправить через сайт moskva-putinu.ru. Есть и официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, что в Омске в этом году выборы мэра проходят по-новому. Специальная конкурсная комиссия в октябре будет принимать заявки на участие в конкурсе на пост мэра Омска. Затем, в ноябре, члены комиссии после ряда процедур выберут не менее двух кандидатов, которых должен будет утвердить Горсовет. И только после этого, ближе к зиме, пройдут выборы мэра.

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 173
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омска, Справедливая Россия, выборы, выборы Омск, выборы мэра, Владимир Путин, звонок Президенту

Читайте также:

Изображение

Нового мэра Омска выберут к концу года

Регистрация и собеседование с кандидатами на пост градоначальника состоятся только в ноябре. Дату выборов назначит Горсовет.

Читать далее →
Добавить комментарий [Условия размещения]

Свежие новости Омска

Loading...

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Букет от 300 р. Доставка круглосуточно бесплатно*. Оплата на сайте
БУКЕТИК, сеть салонов цветов
70 лет Октября, 10Б
ООО «Цветочный», Омск, ОГРН 11555433009269. *Подробности по т. 50-50-94, на www.buketik55.ru.
Цветы со склада. Роза от 30 рублей! Доставка
Флорида, цветочная мастерская
Арктическая, 23
ИП Худолеев А. Н.; ОГРНИП 312554334500222.
Текущие акции*
Бизнес-Флора, оптово-розничный магазин
70 лет Октября, 13/3
ИП Багаутдинов Т. Ф., ОГРНИП 309554302700251. *1–31.03.17. Подробности по т. 900-320.
Голландская роза 60 см от 30 р. Свежие цветы. Букеты невесты. Доставка
ФЛОРИСТ, оптово-розничный магазин цветов и подарков
Лермонтова, 20
ИП Соколова С. Н.; ОГРНИП 304550728000048.

Новости рубрики

Главой регионального Минпрома назначен Александр Докучаев

Главой регионального Минпрома назначен Александр Докучаев

322 просмотров, комментировать
Нового мэра Омска выберут к концу года

Нового мэра Омска выберут к концу года

192 просмотров, комментировать
Омские справедливороссы будут просить у Путина вернуть прямые выборы мэра

Омские справедливороссы будут просить у Путина вернуть прямые выборы мэра

173 просмотров, комментировать

Блоги

Владимир Жуковский Владимир Жуковский

Политолог
В Омске стал очевиден виновник загрязнения атмосферы – это АО «Омскгоргаз»

Так чья же тень стоит за «Омскгоргазом» и заставляет в страхе отводить глаза проверяющие органы, ломаться приборы, а губернатора – просить о помощи федеральный центр?

4466 просмотров
2
Алексей Сокин Алексей Сокин

Вице-спикер Городского Совета
День Строителя!

Можно эту трудовую летопись продолжать бесконечно и гордиться объектами, формирующими облик города, тем более в канун 300-летнего юбилея, начиная от деревянного зодчества, акцентируя внимание на рекордах строительства в советский период и заканчивая современными инфраструктурными проектами, но главное созидателей с их профессиональным праздником!

5288 просмотров
1
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Популярные блоги

Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ

1372 просмотров, комментировать 15

В конце пути

481 просмотров, комментировать

Знакомство с автором: Татьяна Синяк

443 просмотров, комментировать

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

МТС включила IVI

МТС включила IVI

// МТС
Прогноз решения Банка России: ЦБ учтет риски неурожая

Прогноз решения Банка России: ЦБ учтет риски неурожая

// Банк ВТБ (ПАО)
Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

Лечение остеохондроза в Омске в клинике НЕЙРОМЕД на Перелета

// Нейромед

Правила управления личным капиталом

// Компания Бкс, ООО

«Росводоканал Омск» открыл двери лаборатории для студентов

// ОмскВодоканал, ОАО

«Ростелеком» в Омске на форуме представил комплекс услуг и сервисов для корпоративных клиентов

// Ростелеком
Справочник
Калганов Валерий Иванович
Калганов Валерий Иванович

// Полицейскому Калганову и судье Отт запретили въезд в Европу

Все упоминания (20)

Тиль Анатолий Генрихович
Тиль Анатолий Генрихович

// Омский чиновник причинил ущерб городскому бюджету на 18 миллионов рублей

Все упоминания (135)

Оверина Ирина Анатольевна
Оверина Ирина Анатольевна

// Виктор Гаак назначен на должность председателя общественного совета РЭК

Все упоминания (25)

Зеленый остров
Зеленый остров

// Волонтеры «ДоброСпас-Омск» отметят Международный день пропавших детей

Все упоминания (221)

Омская крепость
Омская крепость

// Салют в честь 9 мая прогремел над Омском

Все упоминания (546)

Кросс Наций
Кросс Наций

// "Кросс наций – 2011" собрал более 17 тысяч любителей бега

Все упоминания (4)

УФАС, Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области
УФАС, Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области

// За нарушение закона о рекламе омской турфирме придется выплатить штраф

Все упоминания (1)

ВТБ 24, ЗАО
ВТБ 24, ЗАО

// Акционеры ВТБ избрали новый состав Консультационного совета банка

Все упоминания (18)

МДМ-Банк
МДМ-Банк

// Скимминг:

Все упоминания (19)

Популярно
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека

3843 просмотров, комментировать
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)

3068 просмотров, комментировать
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня

2181 просмотров, комментировать 1

Рекомендуем посетить

Далее Назад
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик