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Несколько омских дорог отремонтируют раньше установленного срока
Омские дорожники наращивают темпы ремонта магистралей. Так, только за прошлые сутки специалисты отфрезеровали порядка 20 тысяч «квадратов» старого дорожного полотна, а новое покрытие было уложено на площади около 36 тысяч квадратных метров.
При этом более 4 тысяч квадратных метров дорог на улице Ватутина и Красноярском тракте были отремонтированы с помощью ремиксера – специального производственно-машинного комплекса, который выполняет регенерацию разрушенного дорожного полотна с добавлением новой асфальто-бетонной смеси непосредственно на месте проведения работ. Как ранее писал Омскпресс, таким же способом отремонтируют улицы Суворова, Мельничную, Крупской и Заводскую.
Как рассказал мэр Омска Вячеслав Двораковский, на днях рабочие закончат укладывать асфальт на улицах 25-й Северной и Волгоградской. После этого начнется ремонт на 2-й Солнечной, Авиационной, 33-й Северной, Гуртьева, Заозерной, на проспекте Королева и других объектах.
Как отметил градоначальник, часть улиц отремонтируют раньше установленного срока. При этом за качеством работ постоянно следят сотрудники мэрии, Управления дорожного хозяйства, а также специалисты СибАДИ, «Омского СоюзДорНИИ» и фирмы «СибЦентр».
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