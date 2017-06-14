В Омской области учреждена медаль «За безопасность жизнедеятельности»

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Награду вручают за значительный вклад в укрепление законности, охрану здоровья и жизни, защиту прав и свобод граждан.

Положение о медали «За безопасность жизнедеятельности», которым устанавливается описание и правила ношения государственной награды Омской области, утверждена Указом Виктора Назарова от 13 июня 2017 года. На лицевой части круглой металлической медали светло-серебристого цвета изображен равноконечный крест с расширенными лучами и закруглёнными концами, а в центре - рельефное изображение полного герба Омской области. На обороте имеется надпись: «За безопасность жизнедеятельности», а также выгравированный индивидуальный номер медали.

Медаль соединяется с колодкой, прямоугольная часть которой обтянута шёлковой муаровой лентой, выполненной в цветах триколора. Носится на левой стороне груди ниже государственных наград РФ,

- добавляет пресс-служба Омской Губернии.

Медалью награждаются люди, внесшие значительный вклад в укрепление законности, охрану здоровья и жизни, защиту прав и свобод граждан. Государственная награда дает право публично пользоваться статусом лица, обладающего наградой, а также могут незамедлительно попасть на прием к госслужащим Омской области.