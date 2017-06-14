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Нового мэра Омска выберут к концу года
Сегодня, 14 июня, на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры Омска были определены дата очередных этапов конкурса.
Как сообщает «СуперОмск», конкурсная комиссия решила принимать документы от кандидатов в период со 2 по 31 октября. Увеличение срока связано с подготовкой некоторых справок, требуемых на конкурс. Регистрация кандидатов начнется не ранее 3 ноября. А вот собеседование с ними пройдет 17 ноября.
Дату выборов назначит Горсовет, депутаты которого и должны будут утвердить не менее двух отобранных конкурсной комиссией кандидатов.
Таким образом, выборы нового градоначальника состоятся ближе к зиме.
Напомним, свои полномочия Вячеслав Двораковский сложит 11 июля. Не исключено, что до выборов, а это на протяжении четырех месяцев, исполнять обязанности мэра Омска будет первый вице-мэр Сергей Фролов.
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