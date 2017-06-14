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НовостиОбщество в Омске

Омский пятничный ливень побил рекорд 1999 года

Омский пятничный ливень побил рекорд 1999 года
За день в городе выпала почти месячная норма осадков. Причину объяснили синоптики.
14.06.2017 09:15
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Омские синоптики объяснили, с чем связана пятничная непогода. Напомним, 9 июня в городе и области прошел мощный ливень, в некоторых районах выпал град размером с грецкий орех. В Омске затопило многие улицы, общественный транспорт. Кроме того, жители Одесского района Омской области засняли на видео необычное для наших краев явление – торнадо.

9 июня Омская область в течение дня находилась в циркуляции мощного квазистационарного циклонического вихря, простирающегося до высоты 5-6 км. Произошло смыкание холодного атмосферного фронта с медленно движущимся теплым фронтом, что привело к интенсивному развитию кучево-дождевой облачности. Наблюдались сильные ливни с количеством осадков от 17 до 45 мм, сопровождающиеся грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 18-20 м/с,

– объяснили специалисты Обь-Иртышского УГМС.

В этот день в Омске была перекрыта суточная норма осадков – выпало 45 миллиметров дождя, что соотносится с месячной нормой, сообщили в авиаметцентре. Предыдущий рекорд датируется 1999 годом – 14,3 миллиметров осадков за сутки.

Автор: Анна Гапошина
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