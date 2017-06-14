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НовостиОбщество в Омске

В омском регионе создают дендропарк «Сибирский лес»

В омском регионе создают дендропарк «Сибирский лес»
Источник картинки
Руководители Большеуковского района решили сделать парк особо охраняемой природной территории местного значения.
14.06.2017 09:45
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Предложение заложить в селе Большие Уки дендропарк из древесно-кустарниковых пород, произрастающих на территории района, было озвучено в конце 2016 года на встрече с общественностью Заслуженным экологом Российской Федерации Ф.И. Новиковым. Создание дендропарка приурочили к Году экологии в России.

Руководство района и актив сразу решили дать дендропарку статус особо охраняемой природной территории местного значения. Эту инициативу подержали региональное Министерство природных ресурсов и экологии, Главное управление лесного хозяйства Омской области.

Весной под контролем лесников был взят посадочный материал, затем высажен в парк, сообщает пресс-служба Главного управления лесного хозяйства Омской области. В «Сибирском лесу» 5 мая появились кедр, сосна и береза. Грамотно произвести посадку растений помогает ведущий инженер лесного хозяйства отдела Большеуковское лесничество В.Ю. Теплоухов.

На сегодняшний день территория парка огорожена, разработан архитектурный план посадки растений, завезен плодородный грунт и высажено свыше 150 саженцев основных древесно-кустарниковых пород. Еще несколько десятков саженцев высадят осенью. На территории парка будут расти ель, пихта, лиственница, липа, рябина, жимолость, калина и прочие деревья, и кустарники характерные для произрастания в данных климатических условиях.

Автор: Мария Ильченко
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