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Проезд на большинстве переправ в Омской области будет стоить 12 рублей
Поддержание работы паромной переправы требует немалых вложений: содержание подъездов к переправе, работа самоходного судна с экипажем. Как отмечает пресс-служба Региональной энергетической комиссии Омской области, условия работы как по организации переправы, так и по ее загруженности значительно разнятся, поэтому экономически обоснованная стоимость может колебаться от нескольких десятков до нескольких сотен рублей.
В регионе существует 9 переправ: в Черлакском, Знаменском (поселок Усть – Шиш, село Знаменское), Большереченском (рабочий поселок Большеречье), Усть-Ишимском, Тарском (село Пологрудово), Тевризском (село Бородинка, поселок Белый Яр, рабочий поселок Тевриз) районах.
Востребованной, с большим потоком пассажиров является переправа через Иртыш между Черлаком и Нововаршавкой. Она имеет наиболее дешевую себестоимость. Дороже всего в Тевризском районе переправа у села Бородинка. Там, себестоимость одной поездки превышает 300 рублей.
Данная услуга для жителей региона является социально значимой, поэтому из областного бюджета выделяются субсидии для создания приемлемой цены за проезд. В связи с этим, по сообщению регионального Минстроя, на большинстве переправ Омской области в 2017 году стоимость одной поездке будет на уровне 12 рублей. Что на один рубль больше, чем в прошлом году.
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