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НовостиПроисшествия в Омске

ДТП в центре Омска - никто не пострадал

ДТП в центре Омска - никто не пострадал
В ночь с 13 на 14 июня около 2 часов в центре Омска произошло ДТП с участием легковой иномарки.
14.06.2017 07:27
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Рядом с остановкой «Дом Туриста» машина выскочила на тротуар и пробила ограждение. Скатившись по земляному откосу иномарка остановилась.

Повреждения не большие - на фото, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» на публичной странице «Аварийный Омск», видно, что пострадал в основном бампер. Водитель отделался синяками, так что медицинская помощь ему не понадобилась.

Автор: Екатерина Анисенко
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