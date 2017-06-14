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ДТП в центре Омска - никто не пострадал
Рядом с остановкой «Дом Туриста» машина выскочила на тротуар и пробила ограждение. Скатившись по земляному откосу иномарка остановилась.
Повреждения не большие - на фото, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте» на публичной странице «Аварийный Омск», видно, что пострадал в основном бампер. Водитель отделался синяками, так что медицинская помощь ему не понадобилась.
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