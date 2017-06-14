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Еще один выпускник в Омской области не допущен к ЕГЭ из-за телефона

Инцидент случился в Большереченском районе на ЕГЭ по биологии. Такой случай уже не первый в этом году. Региональное Министерство образования сообщает, что всего 5 человек были отстранены от сдачи экзаменов: двое за шпаргалки и трое за телефоны.

Школьников не пугает, что пересдать ЕГЭ они смогут только через год с другими выпускниками. Кроме того, сейчас на экзамен вообще сложно пронести что-либо, вроде смартфонов или подсказок, ведь на входе каждого ученика досматривают и проверяют металлодетектором.