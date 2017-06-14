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НовостиПроисшествия в Омске

Водитель автобуса в Омской области работал без прав

Водитель автобуса в Омской области работал без прав
Управление ГИБДД сообщило о грубом нарушении правил управления транспортным средством.
14.06.2017 01:35
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У мужчины 1978 г.р., находившегося за рулем автобуса «ПАЗ-32050» с пассажирами в салоне не оказалось прав. Автобус перевозил людей по маршруту «Пятилетка-Тюкалинск-Октябрьский».

Он был отстранен от дальнейшего вождения. Возбуждено дело об административном нарушении. Мужчине грозит штраф от 5 до 25 тысяч рублей. А для организации, которая разрешила водителю без прав выходить в рейс, штраф будет до 50 тысяч. Высока вероятность, что такая халатность произошла по вине частного перевозчика.

Автор: Екатерина Анисенко
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