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Водитель автобуса в Омской области работал без прав
У мужчины 1978 г.р., находившегося за рулем автобуса «ПАЗ-32050» с пассажирами в салоне не оказалось прав. Автобус перевозил людей по маршруту «Пятилетка-Тюкалинск-Октябрьский».
Он был отстранен от дальнейшего вождения. Возбуждено дело об административном нарушении. Мужчине грозит штраф от 5 до 25 тысяч рублей. А для организации, которая разрешила водителю без прав выходить в рейс, штраф будет до 50 тысяч. Высока вероятность, что такая халатность произошла по вине частного перевозчика.
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