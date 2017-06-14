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«Дышащие» пленки теперь будут производить в Омской области
Объем выпуска планируется около 6 500 тонн готовой пленки в год. Это будет первое в России предприятие по созданию такой продукции. Пленка используется при производстве гибкой упаковки и этикеток на пластиковые бутылки, для упаковки круп, макарон, замороженных продуктов.
«Дышащие» пленки применяются для изготовления санитарно-гигиенических изделий (подгузники, прокладки, пластыри) и в строительстве как мембранный материал. В настоящее время такие пленки полностью импортируются в страну.
Планируемое удвоение производственных мощностей требует от нашего предприятия значительных финансовых вложений. Поддержка фонда сделает этот проект более эффективным и позволит производить инновационную продукцию в запланированные сроки.
— говорит Александр Триппель, генеральный директор ООО «Планета-Центр».
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