CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

Импортозамещающий проект компании «Планета-Центр» по производству уникальных для России пленок MDO и «дышащих» пленок получил льготный займ на 200 млн рублей по условиям программы «Проекты развития».

«Дышащие» пленки теперь будут производить в Омской области

Объем выпуска планируется около 6 500 тонн готовой пленки в год. Это будет первое в России предприятие по созданию такой продукции. Пленка используется при производстве гибкой упаковки и этикеток на пластиковые бутылки, для упаковки круп, макарон, замороженных продуктов.

«Дышащие» пленки применяются для изготовления санитарно-гигиенических изделий (подгузники, прокладки, пластыри) и в строительстве как мембранный материал. В настоящее время такие пленки полностью импортируются в страну.

Планируемое удвоение производственных мощностей требует от нашего предприятия значительных финансовых вложений. Поддержка фонда сделает этот проект более эффективным и позволит производить инновационную продукцию в запланированные сроки.

— говорит Александр Триппель, генеральный директор ООО «Планета-Центр».