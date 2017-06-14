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Таджикский экстремист найден в Омске
В продлении патента ему было отказано. У себя на родине он находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 прим. 3 ст. 307 УК Республики Таджикистан («Организация деятельности экстремистской организации»).
Мужчина, прибывший на заработки в марте 2016 года, использует главным аргумент – незнание аннулирования патента на трудовую деятельность и нахождения его в розыске. Он просил суд не выдворять его из России. В Таджикистане у него проживает семья: жена и трое несовершеннолетних детей.
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**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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