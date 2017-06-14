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НовостиПроисшествия в Омске

Таджикский экстремист найден в Омске

Таджикский экстремист найден в Омске
Источник картинки
Из-за просроченного патента на трудовую деятельность службой судебных приставов УФССП России по Омской области был выдворен из страны 40-летний гражданин Таджикистана.
14.06.2017 00:55
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В продлении патента ему было отказано. У себя на родине он находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 прим. 3 ст. 307 УК Республики Таджикистан («Организация деятельности экстремистской организации»).

Мужчина, прибывший на заработки в марте 2016 года, использует главным аргумент – незнание аннулирования патента на трудовую деятельность и нахождения его в розыске. Он просил суд не выдворять его из России. В Таджикистане у него проживает семья: жена и трое несовершеннолетних детей.

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 143
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