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Дикий хомяк в Омске стал мемом
Он похож на декоративного хомячка, но является достаточно опасным и агрессивным подвидом дикого хомяка - карбышом. Для выживания в диких условиях леса, садов и огородов, он бросается на многочисленных врагов, нанося плохо заживающие рваные раны.
Является переносчиком лептоспироза, геморрагической лихорадки, туляремии, иерсиноза, сальмонелеза, глистных инвазий. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь брать зверушку в руки и тем более пытаться его приручить.
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