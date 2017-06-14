Дикий хомяк в Омске стал мемом

CCBot/3.0 (http://commoncrawl.org/faq/; info@commoncrawl.org)

Он похож на декоративного хомячка, но является достаточно опасным и агрессивным подвидом дикого хомяка - карбышом. Для выживания в диких условиях леса, садов и огородов, он бросается на многочисленных врагов, нанося плохо заживающие рваные раны.

Является переносчиком лептоспироза, геморрагической лихорадки, туляремии, иерсиноза, сальмонелеза, глистных инвазий. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь брать зверушку в руки и тем более пытаться его приручить.