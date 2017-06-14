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Почти неделю 21-летний житель Омска находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, перенеся серьезную операцию.

Омич, пострадавший в ДТП у «Арены», уже неделю в реанимации

28-летний водитель автомобиля «Toyota Funcargo», получив многочисленные переломы, переведен в травматологию. Это последствия ДТП, произошедшего 7 июня 2017 года на съезде с моста 60-летия ВЛКСМ на ул. Заозерная.

Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Там машина лоб в лоб столкнулась с грузовым автомобилем «Isuzu», за рулем которого был тоже 28-летний мужчина. Двое пассажиров минивэна скончались, двое попали в реанимацию.