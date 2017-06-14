Новости → Общество в Омске
Омич, пострадавший в ДТП у «Арены», уже неделю в реанимации
28-летний водитель автомобиля «Toyota Funcargo», получив многочисленные переломы, переведен в травматологию. Это последствия ДТП, произошедшего 7 июня 2017 года на съезде с моста 60-летия ВЛКСМ на ул. Заозерная.
Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу. Там машина лоб в лоб столкнулась с грузовым автомобилем «Isuzu», за рулем которого был тоже 28-летний мужчина. Двое пассажиров минивэна скончались, двое попали в реанимацию.
Читайте также:
Еще один выпускник в Омской области не допущен к ЕГЭ из-за телефона
В Омской области выпускника удалили с экзамена за принесенный телефон.Читать далее →
Свежие новости Омска
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Новости рубрики
В Омской области падает рождаемость
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Новости компаний
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня