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Жители Омска против постройки мусоросортировочного комплекса
13 июня на публичных слушаниях по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города было рассмотрено предложение ООО «КСМ Омский» Михаила Ольшанского о переводе части принадлежащего ему земельного участка в зону санитарно-технического назначения для постройки мусоросортировочного комплекса.
Планируемая площадь комплекса – пять тысяч кв. м, сметная стоимость - 250 – 300 млн. рублей. Обслуживать комплекс смогут 120 рабочих. Жители Загородного микрорайона категорически против строительства мусоросортировочного комплекса, боясь ухудшения экологической обстановки вокруг. Вопрос о строительстве пока снят с рассмотрения до особого решения мэра города.
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