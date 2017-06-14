Жители Омска против постройки мусоросортировочного комплекса

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13 июня на публичных слушаниях по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города было рассмотрено предложение ООО «КСМ Омский» Михаила Ольшанского о переводе части принадлежащего ему земельного участка в зону санитарно-технического назначения для постройки мусоросортировочного комплекса.

Планируемая площадь комплекса – пять тысяч кв. м, сметная стоимость - 250 – 300 млн. рублей. Обслуживать комплекс смогут 120 рабочих. Жители Загородного микрорайона категорически против строительства мусоросортировочного комплекса, боясь ухудшения экологической обстановки вокруг. Вопрос о строительстве пока снят с рассмотрения до особого решения мэра города.