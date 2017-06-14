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Погибшего в Чечне омского солдата Дмитрия Гурата наградили посмертно
13 июня 2017 года Орден Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении боевого долга был вручен матери омича Дмитрия Гурата – контрактника, младшего сержанта Росгвардии, погибшего 24 марта в Наурском районе Чечни.
Мужество Гурата спасло жизни его боевых товарищей. Прорвавшиеся для похищения боеприпасов на базу боевики были застрелены, но погибли и шестеро росгвардейцев, среди них был и младший сержант Дмитрий Гурат. Он похоронен с воинскими почестями в родной Елизаветинке Черлакского района. Его сестра, Алена Гурат, пошла на службу в Росгвардию, она получила должность писаря второго батальона.
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