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Дмитрий Карась возглавил Омский Фонд капитального ремонта
В Омске после серии проверок по многочисленным жалобам, уволился по собственному желанию директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов – Александр Рудюк.
На заседании Совета 13 июня 2017 года был назначен исполняющий обязанности директора – Дмитрий Карась. С 2010 по 2012 год Карась являлся вице-министром строительства и ЖКХ Омской области. Ранее он трудился в МУП «Городской водоканал г. Волгограда». Исполняющий обязанности вступит в должность с 16 июня. Открытым трехступенчатым отбором кандидатов и конкурсом документов на соответствие профессиональным требованиям будет выбран новый директор фонда.
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