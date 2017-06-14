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Омская спорсменка заняла первое место в чемпионате России по гиревому спорту
Омская спортсменка Ольга Яременко блистательно выступила на прошедшем в Томске с 9 по 13 июня чемпионате России по гиревому спорту и заняла первое место в весовой категории до 58 кг. Теперь выступающая под руководством тренеров Шанина и Кириллова омичка является пятикратной чемпионкой России, четырёхкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и рекордсменкой России и мира по гиревому спорту. В этом году имя Ольги было занесено в Книгу рекордов России.
В командном зачёте победили гиревики из Санкт-Петербурга, на втором месте - спортсмены из калуги, на третье - Тюмень.
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