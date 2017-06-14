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Омские байкеры рассказали детям о правилах дорожной безопасности
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, инспекторы и байкеры Омска провели встречу с воспитанниками школ и рассказали о вопросах безопасности на дорогах города.
Стражи дорог и любители быстрой езды рассказали детям о причинах дорожно-транспортных происшествий, особенно что касается несовершеннолетних водителей мопедов и велосипедистов. Байкеры также показали школьникам устройство мотоцикла и необходимую экипировку. Особенно акцент был сделан на защитные средства для управления велосипедами. Взрослые совместно с маленькими мотолюбителями нарисовали на асфальте тематические картинки, чтобы дети надолго запомнили самые важные моменты этой акции.
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