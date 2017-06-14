На окраине Омска под колеса иномарки попал 14-летний подросток

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По предварительной информации в ДТП виноват сам пострадавший 14-летний школьник, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Сегодня днем, 13 июня, около 13:30 в ДЧ ГИБДД Омска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии по улице 6-я Станционная с пострадавшим несовершеннолетним жителем города. На место аварии оперативно выехала дежурная бригада.

По предварительно установленной информации 29-летний водитель за рулем Toyota Corolla, совершая движение по улице 6-й Станционной по направлению к улице Машиностроительной в районе перекрестка Батумской и 6-й Станционной, сбил 14-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Совсем рядом от места аварии был пешеходный переход.

В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.