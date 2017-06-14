Новости → Происшествия в Омске
На окраине Омска под колеса иномарки попал 14-летний подросток
Сегодня днем, 13 июня, около 13:30 в ДЧ ГИБДД Омска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии по улице 6-я Станционная с пострадавшим несовершеннолетним жителем города. На место аварии оперативно выехала дежурная бригада.
По предварительно установленной информации 29-летний водитель за рулем Toyota Corolla, совершая движение по улице 6-й Станционной по направлению к улице Машиностроительной в районе перекрестка Батумской и 6-й Станционной, сбил 14-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Совсем рядом от места аварии был пешеходный переход.
В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка.
Свежие новости Омска
В новости
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Новости рубрики
Под Омском в ДТП с КамАЗом погиб водитель Волги
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
...женщина развернула лист и увидела рисунок: желтая планета, на которой растут одуванчики и резвятся мальчики и девочки с раскосыми глазами и пухлыми личиками. И надпись сверху: «падарок инапланитянину».
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Знакомство с автором: ВИКТОР ВЛАСОВ
Знакомство с автором: Татьяна Синяк
Новости компаний
Смертельное ДТП на мосту в Омске: погибли два человека
Из-за ливня улицы Омска ушли под воду (фото и видео)
Прогноз погоды в Омске со 9 по 11 июня