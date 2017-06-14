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НовостиОбщество в Омске

У входа в Советский парк Омска собираются построить двухэтажный торговый центр

У входа в Советский парк Омска собираются построить двухэтажный торговый центр
Источник картинки
Если Вячеслав Двораковский одобрит вариант застройки, новый торговый центр будет построен уже в следующем году.
13.06.2017 18:33
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Сегодня, 13 июня, в в департаменте архитектуры и градостроительства Омска прошли публичные слушания, на которых были озвучены планы по возведению нового двухэтажного торгового центра площадью 400 кв. м. у входа в Советский парк. В данный момент на этой территории находится торговые точки салонов сотовой связи.

Мнения депутатов по этому вопросу разделились. Некоторые одобрили вариант размещения нового торгового комплекса, однако нашлись и недовольные. Алексей Сокин, депутат омского горсовета, заявил, что опрос жителей близлежащих домов показал недовольство граждан этой перспективой. Присутствующие на слушаниях двое жителей указанных Сокиным домов заявили, что у них никто ничего не спрашивал и они выступают за снос нынешних ларьков и строительство полноценного ТЦ.

Если нам сейчас дадут разрешение, то в следующем году мы планируем построить. Надеемся приступить весной и за 3 месяца всё сделать, чтобы ко Дню города всё уже работало,

- сообщил бизнесмен Владимир Козельский.

Если мэр Омска Вячеслав Двораковский в течение 10 дней примет положительное решение, то уже в 2018 году в Омске будет новый торговый комплекс.

Источник фото: Новый Омск 

Автор: Екатерина Петрова
Просмотров: 219
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