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НовостиОбщество в Омске

Следственный Комитет продлил на 4 месяца поиски виновных в загрязнении воздуха в Омске

Следственный Комитет продлил на 4 месяца поиски виновных в загрязнении воздуха в Омске
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В результате выброса загрязняющих веществ в начале марта на территории Омска было зафиксировано превышение этилмеркаптана – одоранта более чем в 400 раз.
13.06.2017 18:10
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Как сообщается пресс-служба СУ СК РФ по Омской области, в настоящий момент продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы, т.е. нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха).

Напомним, что в начале марта омичи стали жаловаться на неприятный запах в воздухе. Как писал Омскпресс, некоторые жители даже вызывали газовую службу. На химический запах омичи продолжали жаловаться еще месяц. В конце марта Росприроднадзор Омской области назвал источником запаха буферные пруды Нефтезавода. Однако ОНПЗ опроверг эти предположения, заявив, что этилмеркаптан не используется в технологических процессах очистных сооружений завода и попадание вещества в закрытый коллектор исключено.

В настоящий момент следственная группа СК РФ по Омской области с участием специалистов Росприроднадзора и Роспотребнадзора, государственной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также санитарно-эпидемиологического надзора проводит расследование всех обстоятельств дела.

Следственными органами было установлено, что на территории омского региона работает 51 предприятие, которое использует этилмеркаптан в своей деятельности. Следователи взяли более 50 проб воздуха, а также провели осмотр территории предприятий, оборудования и производственных установок. Помимо этого были проведены обыски и осуществлена выемка документации, допрошено более 100 специалистов и свидетелей.

Учитывая сложность и объем работ по проведению экологических экспертиз, было принято решение о продлении срока следствия на 4 месяца. Сотрудники СК намерены выяснить причины и обстоятельства загрязнения воздуха, а также привлечь к ответственности конкретных виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Екатерина Петрова
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