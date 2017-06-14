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Автобусы «Омскоблавтотранса» будут ездить на газе
Природный газ в качестве моторного топлива начали использовать в Лузино, после открытия современной газозаправочной станции сети «Газпром». Как уже сообщал Омскпресс, объект оборудован шестью заправочными постами, а его производительность равна 6,71 миллиона кубических метров природного газа в год. Пропускная способность станции 250 автомобилей в сутки.
«Омскоблавтотранс» в ближайшее время планирует перевести 45 автобусов на газ. «Газпром газомоторное топливо» поможет в установке газового оборудования на пассажирском транспорте и разместит передвижной автогазозаправщик на территории предприятия.
Исполняющий обязанности генерального директора АО «Омскоблавтотранс» Сергей Желтоногов отметил экономичность данного решения.
Перевод транспорта на природный газ позволит в два раза снизить затраты на горюче-смазочные материалы: стоимость 1 кубического метра топлива составляет всего 12,60 рублей. При этом оборудование, установленное на автобусы, окупится за 3-6 месяцев их эксплуатации. В дальнейших планах предприятия перевод 50% подвижного состава на природный газ,
- отметил Сергей Желтоногов.
Пресс-служба Омской Губернии добавляет, что природный газ экономичнее, экологичнее и безопаснее бензина или дизеля. До конца 2020 года «Газпром газомоторное топливо», возможно, построит в Омской области не менее шести станций в рамках развития газозаправочной инфраструктуры.
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