Автобусы «Омскоблавтотранса» будут ездить на газе

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Переход на экономичное топливо в ближайшее время осуществят 45 автобусов.

Природный газ в качестве моторного топлива начали использовать в Лузино, после открытия современной газозаправочной станции сети «Газпром». Как уже сообщал Омскпресс, объект оборудован шестью заправочными постами, а его производительность равна 6,71 миллиона кубических метров природного газа в год. Пропускная способность станции 250 автомобилей в сутки.

«Омскоблавтотранс» в ближайшее время планирует перевести 45 автобусов на газ. «Газпром газомоторное топливо» поможет в установке газового оборудования на пассажирском транспорте и разместит передвижной автогазозаправщик на территории предприятия.

Исполняющий обязанности генерального директора АО «Омскоблавтотранс» Сергей Желтоногов отметил экономичность данного решения.

Перевод транспорта на природный газ позволит в два раза снизить затраты на горюче-смазочные материалы: стоимость 1 кубического метра топлива составляет всего 12,60 рублей. При этом оборудование, установленное на автобусы, окупится за 3-6 месяцев их эксплуатации. В дальнейших планах предприятия перевод 50% подвижного состава на природный газ,

- отметил Сергей Желтоногов.

Пресс-служба Омской Губернии добавляет, что природный газ экономичнее, экологичнее и безопаснее бензина или дизеля. До конца 2020 года «Газпром газомоторное топливо», возможно, построит в Омской области не менее шести станций в рамках развития газозаправочной инфраструктуры.