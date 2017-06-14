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Ссора произошла во время пьяного застолья. Удар ножом оказался смертельным для рецидивиста.

В Омской области вор получил удар ножом в сердце за нравоучения

На прошлой неделе, 10 июня в селе Южно-Подольск Черлакского района Омской области разыгралась трагедия. Местный житель прибежал к соседям и рассказал, что убил человека.

Как сообщает «Вечерний Омск», 35-летний сельчанин выпивал с ранее судимым за грабежи и кражи 28-летним товарищем. Спор зашел о том, как правильно нужно жить.

Мужчине не понравились поучения более молодого рецидивиста, и он схватился за нож. Удар пришелся прямо в сердце. Собутыльник умер на месте.

По данному факту следователями регионального СКР возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Сельчанину может грозить до 15 лет лишения свободы.