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В Омской области вор получил удар ножом в сердце за нравоучения
На прошлой неделе, 10 июня в селе Южно-Подольск Черлакского района Омской области разыгралась трагедия. Местный житель прибежал к соседям и рассказал, что убил человека.
Как сообщает «Вечерний Омск», 35-летний сельчанин выпивал с ранее судимым за грабежи и кражи 28-летним товарищем. Спор зашел о том, как правильно нужно жить.
Мужчине не понравились поучения более молодого рецидивиста, и он схватился за нож. Удар пришелся прямо в сердце. Собутыльник умер на месте.
По данному факту следователями регионального СКР возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Сельчанину может грозить до 15 лет лишения свободы.
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