От решения Омского Горсовета зависит стоимость проезда в общественном транспорте

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На суд народных избранников вынесут решения мэра города о перераспределении бюджета в размере 32 миллионов рублей.

В омской казне перераспределение. Как ранее писал Омскпресс, руководитель департамента финансов и контроля омской мэрии Инна Парыгина недавно заявляла о том, что в муниципальном бюджете заканчиваются деньги, предназначенные на выплату компенсаций межтарифной разницы для ПАТП. Ранее на компенсации было выделено более 250 миллионов рублей, которых хватит только до июля. Отмечалось, что если денег найти не удастся, то омичам придется мириться с увеличением стоимости проезда в общественном транспорте.

Сегодня, 12 июня, в Администрации Омска сообщили о решении мэра города. Вячеслав Двораковский распорядился направить ПАТП 32 миллиона рублей после перераспределения бюджета.

Правда решение еще должно быть утверждено Омским Горсоветом. Данная сумма на какое-то время позволит сохранить стоимость проезда в муниципальном транспорте на прежнем уровне, компенсировав разницу между экономически обоснованным тарифом, утвержденным Региональной энергетической комиссией Омской области в размере 27 – 29 рублей, и установленной платой за проезд в 22 рубля.