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Омича поймали с поличным во время закладки «синтетики» в парке
Омская полиция расследует уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков. По данным областного УМВД, стражи порядка заподозрили в совершении преступления 29-летнего омича, за которым было установлено наблюдение.
Задержать злоумышленника полицейские совместно с росгвардейцами смогли с поличным во время очередной закладки наркотических средств в парке 300-летия Омска. У фигуранта нашли и изъяли 34 свертка с подозрительным порошком. На месте происшествия оперативники нашли еще 8 пакетиков с похожим веществом.
Экспертиза установила, что порошок в свертках – это синтетический наркотик также известный как соль. Его масса составила 13 граммов.
По словам задержанного, работать наркокурьером ему предложили в Интернете. По смс мужчина получал координаты закладок. Остальные лица, причастные к незаконному обороту наркотиков еще устанавливаются полицией.
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
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