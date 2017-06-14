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За незаконный сбыт наркотиков фигурант может сесть в тюрьму на 15 лет.

Омича поймали с поличным во время закладки «синтетики» в парке

Омская полиция расследует уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков. По данным областного УМВД, стражи порядка заподозрили в совершении преступления 29-летнего омича, за которым было установлено наблюдение.

Задержать злоумышленника полицейские совместно с росгвардейцами смогли с поличным во время очередной закладки наркотических средств в парке 300-летия Омска. У фигуранта нашли и изъяли 34 свертка с подозрительным порошком. На месте происшествия оперативники нашли еще 8 пакетиков с похожим веществом.

Экспертиза установила, что порошок в свертках – это синтетический наркотик также известный как соль. Его масса составила 13 граммов.

По словам задержанного, работать наркокурьером ему предложили в Интернете. По смс мужчина получал координаты закладок. Остальные лица, причастные к незаконному обороту наркотиков еще устанавливаются полицией.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.