Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Девушка ушла из образовательного учреждения 12 июня, а мужчина пропал еще 2 июня, когда сел в маршрутку в Амурском поселке.

Омская полиция разыскивает девочку в розовых кедах и мужчину в черных берцах

В минувший понедельник, 12 июня, в полицию с заявлением об уходе несовершеннолетней воспитанницы обратился представитель детского образовательного учреждения. 17-летняя Щекина Татьяна покинула школу-интернат на 14-й Чередовой в 19:30 часов и больше ее не видели.

Приметы Татьяны: на вид 17 лет, рост 162 см, плотного телосложения, волосы темные длиной до плеч.

На момент ухода была одета в темно-синие джинсы, черную футболку со светлым рисунком на груди, розовые кеды.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Щекиной Татьяны, просят сообщить в полицию по телефонам: 40-04-04, 79-33-02 или 02.

Кроме того, на прошлой неделе, 7 июня, в полицию с заявлением о пропаже брата в обратился омич. По его словам, 50-летний Обрывалин Александр Дмитриевич, проживающий в селе Любино-Малороссы Любинского района, 2 июня около 15:00 часов уехал на маршрутном такси № 500 с остановки «Заря». Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы Александра: на вид 48-50 лет, рост 180 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие, лицо овальное.

На момент пропажи был одет в куртку спортивную темного цвета, черные джинсы, берцы черного цвета.



Всех, располагающих информацией о местонахождении Обрывалина Александра, просят сообщить в полицию по телефонам: 61-04-04, 79-24-02 или 02.

Фото: УМВД России по Омской области