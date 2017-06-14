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НовостиПроисшествия в Омске

Омская полиция разыскивает девочку в розовых кедах и мужчину в черных берцах

Омская полиция разыскивает девочку в розовых кедах и мужчину в черных берцах
Девушка ушла из образовательного учреждения 12 июня, а мужчина пропал еще 2 июня, когда сел в маршрутку в Амурском поселке.
13.06.2017 15:58
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В минувший понедельник, 12 июня, в полицию с заявлением об уходе несовершеннолетней  воспитанницы обратился представитель детского образовательного учреждения. 17-летняя Щекина Татьяна покинула школу-интернат на 14-й Чередовой в 19:30 часов и больше ее не видели.  

Приметы Татьяны: на вид 17 лет, рост 162 см, плотного телосложения, волосы темные длиной до плеч.

На момент ухода была одета в темно-синие джинсы, черную футболку со светлым рисунком на груди, розовые кеды.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Щекиной Татьяны, просят сообщить в полицию по телефонам: 40-04-04, 79-33-02 или 02. 

Кроме того, на прошлой неделе, 7 июня, в полицию с заявлением о пропаже брата  в обратился омич. По его словам, 50-летний Обрывалин Александр Дмитриевич, проживающий в селе Любино-Малороссы Любинского района, 2 июня около 15:00 часов уехал на маршрутном такси № 500 с остановки «Заря». Его местонахождение до сих пор неизвестно. 

Приметы Александра: на вид 48-50 лет, рост 180 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие, лицо овальное.

На момент пропажи был одет в куртку спортивную темного цвета, черные джинсы, берцы черного цвета. 

Всех, располагающих информацией о местонахождении Обрывалина Александра, просят сообщить в полицию по телефонам: 61-04-04, 79-24-02 или 02.

Фото: УМВД России по Омской области

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 261
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