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Сейчас в городе и области нарушения фиксируют 103 аппарата.

Больше камер - меньше ДТП: в Омске на 26% снизилась аварийность на опасных участках

Комплексы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения позволили снизить аварийность на некоторых участках омских дорог на 26%. За минувшие 5 месяцев 2017 года аппараты системы «Безопасный город» зафиксировали более 188 тысяч нарушений, большая часть из которых – превышение скорости. Собственников транспортных средств уже привлекли к ответственности, отметили в Правительстве региона.

По информации Главного управления региональной безопасности Омской области, сейчас в городе и области нарушения фиксируют 103 аппарата, из которых 63 стационарных и 40 передвижных.

Использование комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД направлено на обеспечение безопасности участников дорожного движения и снижение аварийности на опасных участках дорожной сети.