В Тарском районе сельчанин погиб в страшном ДТП

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Автомобиль несколько раз перевернулся на проезжей части. Шансов выжить у водителя не было.

В минувший понедельник, 12 июня, в вечернее время произошла страшная авария. В поселке Пятилетка Тарского района 31-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21099 на скорости несколько раз перевернулся на дороге. Автомобиль сильно покорежило.

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, водитель погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Что привело к трагедии установят сотрудники полиции.