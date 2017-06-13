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НовостиПроисшествия в Омске

В Тарском районе сельчанин погиб в страшном ДТП

В Тарском районе сельчанин погиб в страшном ДТП
Источник картинки
Автомобиль несколько раз перевернулся на проезжей части. Шансов выжить у водителя не было.
13.06.2017 13:40
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В минувший понедельник, 12 июня, в вечернее время произошла страшная авария. В поселке Пятилетка Тарского района 31-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21099 на скорости несколько раз перевернулся на дороге.  Автомобиль сильно покорежило.

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, водитель погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Что привело к трагедии установят сотрудники полиции.

Автор: Алина Савельева
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